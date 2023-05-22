Серебряков: дай бог, чтобы сборная России до Владивостока доехала, будет ажиотаж

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков рассказал о выступлении за «Россию 25» на майском турне со сборной Беларуси.

«Тяжело было выдержать такой график сезона: более 70 матчей в КХЛ, постоянные перелёты через всю страну, а потом и две недели матчей за сборную? Нормально, терпимо. Опять же, мы играем за страну. Находишь силы для этого — даже после такого тяжёлого сезона в КХЛ. Ну и за клуб всегда приятно играть, когда тебе дают выйти на лёд. Поэтому такое количество игр только в радость. Тем более удалось отдохнуть после того, как закончил сезон в КХЛ с «Адмиралом».

Приятно было полетать по разным городам за сборную? Конечно, порадовали местных болельщиков в Челябинске, Красноярске, Туле, которые не каждый день могут увидеть сборную вживую. В Астану и Минск тоже было интересно слетать. Тем более у меня с этими перемещениями ничего сложного не было. Самый долгий перелёт в этом турне составлял четыре часа — ерунда по сравнению с тем, сколько мы налетали с «Адмиралом». Мне уже привычно.

Сборная до Владивостока когда-нибудь доедет? Дай бог, чтобы доехала. Будет невероятный ажиотаж. Во Владивостоке очень любят хоккей, очень поддерживают нас. Будет прекрасная атмосфера, полный стадион», — цитируют Серебрякова «Известия».

Серебряков помог «Адмиралу» выйти во второй раунд Кубка Гагарина, где дальневосточники уступили «Ак Барсу» — 2-4.