Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 23 мая

Cегодня, 23 мая, на чемпионате мира по хоккею пройдут заключительные матчи 7-го тура группового этапа. Всего в программе игрового дня запланировано шесть встреч.
Группа А
Германия — Франция (12:20 мск)
Швеция — США (16:20)
Финляндия — Дания (20:20)
Германия после трёх поражений подряд выдала такую же по продолжительности серию, но с победами. Франция, выигравшая первый матч на турнире, затем проиграла подряд пять встреч.
Швеция победила в шести из шести матчей ЧМ-2023. Такая же серия у США, но команда располагается выше соперника, так как закончила все матчи в основное время.
У Финляндии на турнире три победы подряд. Дания, в свою очередь, потерпела столько же поражений.
Группа В
Словакия — Норвегия (12:20 мск)
Канада — Чехия — (16:20)
Швейцария — Латвия — (20:20)
Словакия в прошлом матче обыграла Словению, но у команды всего лишь две победы в шести встречах. Норвегия имеет аналогичные показатели.
Канада, стартовавшая с четырёх побед, в двух последних встречах проиграла. У Чехии поражение в последнем матче со Швейцарией, но всё тот же набор из четырёх побед.
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