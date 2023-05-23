Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 23 мая

Cегодня, 23 мая, на чемпионате мира по хоккею пройдут заключительные матчи 7-го тура группового этапа. Всего в программе игрового дня запланировано шесть встреч.

Группа А

Германия — Франция (12:20 мск)

Швеция — США (16:20)

Финляндия — Дания (20:20)

Германия после трёх поражений подряд выдала такую же по продолжительности серию, но с победами. Франция, выигравшая первый матч на турнире, затем проиграла подряд пять встреч.

Швеция победила в шести из шести матчей ЧМ-2023. Такая же серия у США, но команда располагается выше соперника, так как закончила все матчи в основное время.

У Финляндии на турнире три победы подряд. Дания, в свою очередь, потерпела столько же поражений.

Группа В

Словакия — Норвегия (12:20 мск)

Канада — Чехия — (16:20)

Швейцария — Латвия — (20:20)

Словакия в прошлом матче обыграла Словению, но у команды всего лишь две победы в шести встречах. Норвегия имеет аналогичные показатели.

Канада, стартовавшая с четырёх побед, в двух последних встречах проиграла. У Чехии поражение в последнем матче со Швейцарией, но всё тот же набор из четырёх побед.