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Бобровский пообщался с Лундквистом после первого шат-аута в плей-офф Кубка Стэнли

Бобровский пообщался с Лундквистом после первого шат-аута в плей-офф Кубка Стэнли
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Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский ответил на вопросы прославленного шведского вратаря Хенрика Лундквиста, который сейчас работает на телевидении.

«Спасибо, Хенрик. Это честь для меня общаться сейчас с тобой. Помню наши битвы друг против друга. Горжусь тем, что играл против такого вратаря, как ты.

Это было великолепно, ты знаешь. Парни проделывают великолепную работу как в этой серии, так и во всём плей-офф. Они тяжело работают, чтобы у нас были такие результаты. Ты знаешь, как это работает, Хенрик. Командная работа», — сказал Бобровский во время прямого эфира на телеканале TNT.

34-летний Бобровский оформил первый шат-аут в своей карьере в рамках плей-офф Кубка Стэнли. Он признан первой звездой матча с «Каролиной Харрикейнз».

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