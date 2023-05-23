«Бобровский — как из другой галактики». Бурная реакция Америки на подвиги русского вратаря

Он стоит на голове и «крадёт» один матч за другим. Сергея уже сравнивают с Руа и Жигером.

Сергей Бобровский уже снится «Каролине» в кошмарах. Пока на льду игроки «Флориды» неслись обнимать своего вратаря, Еспери Котканиеми в ярости громил клюшкой подтрибунное помещение. «Ураганы» в финале Востока идут по нисходящей – в первом матче они смогли дважды пробить СуперБоба в большинстве, во втором заковыряли одну шайбу, в третьем остались вообще с «баранкой», несмотря на 32 броска. «Флориде» хватило одного гола с 17 бросков, Бобровский «украл» очередную игру, оформил первый «сухарь» за карьеру в плей-офф НХЛ и тащит свою команду к финалу Кубка Стэнли.

«Как можно не злиться? Бывает, после поражений злишься, потому что тебя переиграли, но сейчас нас не переигрывают, однако мы проигрываем. Это-то и злит. Это длится уже три матча. Что мы ещё можем сделать? Нам нравится, как мы играем, нам просто надо найти способ забить гол», — сокрушался после очередного поражения главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

«Флорида» в шаге от главной серии года, и с 0-3 в полуфиналах НХЛ ещё никто никогда не отыгрывался. Статистика — 46-0. Сегодня «пантеры» смогли справиться даже без своего капитана Александра Баркова, который получил травму в первом периоде и не доиграл матч. Это очень серьёзная потеря, но сколько всего «Пантерз» уже преодолели в этом сезоне?

Заползли в последний вагон плей-офф, выдав мощную концовку регулярки, были на волоске в серии с «Бостоном» в пятом матче, когда Брэд Маршан мог решать исход серии на последней секунде. Кто тогда мог представить, что после этого сейва «Флорида» одержит три победы подряд над могучими «мишками» и понесётся дальше, сметая всё на своём пути?

С тех пор у Боба 10 побед в 11 матчах, в этой серии – рекорд по спасениям в первых трёх матчах полуфиналов НХЛ (132 из 135), совершенно космическая статистика.

«Пожалуйста, проверьте паспорт Бобровского. Он как из другой галактики, потому что играет точно не как землянин», — подозревает автор сайта НХЛ Дэйв Стаббс.

Сергей Бобровский Фото: Wilfredo Lee/AP/ТАСС

«Кураж Бобровского вышел из-под контроля. Выступление всех времён, как у Жигера 20 лет назад. Что за игра, что за серия!» — восхищается бывший защитник НХЛ Райан Уитни. Жан-Себастьян Жигер остаётся последним игроком, взявшим «Конн Смайт» в проигранном финале. Лучше вспомнить других обладателей приза MVP плей-офф. Джонатана Куика, которому было совершенно нереально забить в 2012-м, или Патрика Руа, который всех укатывал что в 1986-м, что в 1993-м.

«Один человек, который сделал это реальностью, — Сергей Бобровский. Он не просто играет лучше всех вратарей прямо сейчас, но и лучше всех в обозримом прошлом в НХЛ. Этот парень просто непобедим.

Надо вернуться в 1993 год, когда Патрик Руа блистал в «Монреале». Сейчас то же самое делает Бобровский, он продолжает быть стеной. Той стеной, которую «Пантерз» в нём и видели изначально», — отметили ведущие Bally Sports Стив Голдштейн и Рэнди Моллер.

«Вот они, $ 10 млн, прямо здесь», — отметил портал статистики Dobber, отсылая к контракту российского вратаря, за который «Флориду» так долго критиковали.

«Бобровский делает то, что другим не под силу», — считает автор The Hockey News Райан Эллис.

«Каролина» провела чертовски крутой матч. Если честно, уже три чертовски крутых матча. Но «Флориде» сейчас прёт. Играли без Баркова, Бобровский стоит на голове», — считает журналист Энди Грациано.

«Боб Смайт», — лаконично резюмировали в соцсетях The Hockey News.

«Король Боб!» — добавила автор портала Коллин Флинн.

«Сводка третьего раунда НХЛ: Бобровский на задании», — отметил автор The Athletic Джеймс Миртл.

Материалы по теме Видео Реакция переполненной арены «Флориды» на финальную сирену в матче с «Каролиной»

«В своей собственной лиге», — написала в соцсетях «Флорида».

«В первых двух матчах было заметно чувство безысходности у «Каролины». Они, пожалуй, были лучше соперника в обоих домашних матчах, но ничего не добились, во многом из-за Бобровского. Что ж, третий матч получился таким же. Несмотря на огромный перевес по броскам и голевым моментам, «Каролина» — такая глубокая, сбалансированная и структурная, но лишённая истинных финишёров – не смогла пробиться сквозь Бобровского. Боб сделал это снова. Бриндамор, Ахо, Терявяйнен, Нечас и все остальные говорили о том, как важно наседать на Бобровского, больше бросать и ставить его в неудобное положение, и в третьем матче они именно это и делали. Но это не имело никакого значения. Бобровский всё равно отбил всё», — пишет The Athletic.

«Он весь плей-офф играет невероятно, даёт нашей команде огромную уверенность и веру в себя. Даже когда соперник наседает, мы знаем, что он будет бороться, невзирая ни на что. Одно удовольствие играть, когда твой вратарь играет вот так», — отметил нападающий Сэм Беннетт.

«Неважно, какой счёт, мы стараемся максимально облегчить ему задачу. Наш план на игру не меняется, а он делает важные сейвы в нужные моменты. Это и нужно, когда у нас случаются провалы. Сегодня он в очередной раз был на высоте», — сказал нападающий Сэм Райнхарт.

Сам Бобровский себе не изменяет – говорит, как ценит поддержку болельщиков, как счастлив просто играть, хвалит неуступчивость соперника и игру партнёров в обороне. Скромняга, который никогда не говорит о себе, только о команде.