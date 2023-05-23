Юрий Новиков: то, что делает Бобровский — за гранью. Мы гордимся Сергеем и его характером

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о выступлении вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в плей-офф Кубка Стэнли.

«Мы с уважением относимся ко всем вратарям, мы просто обязаны быть патриотами наших ребят. Василевский, Самсонов, Георгиев — наши друзья и уважаемые люди. Но то, что делает Бобровский — за гранью.

Его партнёр Алекс Лайон — хороший парень и вратарь. «Флорида» проигрывала по ходу третьей игры с «Бостоном», и тренер решил выпустить Бобровского, который по причине травмы пропускал много матчей. Это тяжелейший период: помимо того, что нарушаются все физические показатели, теряется чувство шайбы и ворот. Тренер выпустил Бобровского с последней надеждой, показав, что следующий матч будет играть Сергей. С первой минуты матча «Флорида» стала другой командой — роль вратаря в истории, как говорят.

60 минут только чистого времени вратарь находится в игре: он не может сесть на лавочку отдохнуть. И показатели бросков по воротам меня просто удивляют: 30-50 бросков — немыслимая нагрузка. Мы гордимся Бобровским и его характером. Сергей даёт пример нашим молодым вратарям.

Александр Барков говорит о любви к Бобровскому — это показатель огромного уважения. Я в первый раз слышу, чтобы кто-то признавался в любви к Сергею. И большей похвалы я не могу представить», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.