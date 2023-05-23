А. Юдин: «Авангарду» не надо быть собакой на сене — отпустите Грицюка

Бывший защитник СКА, «Авангарда» и сборной России, тренер Александр Юдин призвал руководство омского клуба не чинить препятствий переходу Арсения Грицюка в СКА.

«Конечно, Грицюку надо идти в СКА. Он и сам так думает, иначе не принял бы предложение армейцев. Уверен, в Петербурге ему помогут выйти на новый уровень. Он преобразится, как Никишин или Хайруллин, и проведёт классный сезон — даже не сомневаюсь в этом.

Хуже всего, если руководство «Авангарда» решит поиграть в собаку на сене и будет пытаться оставить Грицюка. В прошлом сезоне он явно чувствовал себя как чужой в Омске — и игра не совсем шла, и околохоккейные дрязги были. Думаю, в «Авангарде» он в любом случае не останется — просто омичи спровоцируют молодого игрока на отъезд в Америку, к которому он не готов. Тогда потеряем большой талант, чего очень не хочется. Отпустите Грицюка, не будьте собакой на сене!» — сказал Юдин «Чемпионату».