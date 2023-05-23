Сергачёв: за Кубком Стэнли не слежу, «Тампа» заслужила отдых от медиапространства

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, что не следит за текущим розыгрышем плей-офф НХЛ.

«Кого бы назвал фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли в этом сезоне? Не знаю даже. Мне это и неважно.

За оставшимися командами в плей-офф НХЛ не слежу. Ни за кем из россиян даже не смотрю. Ничего вообще. У нас было слишком много игр. За три сезона мы провели на 80 игр больше, чем остальные команды. Мы на втором месте по количеству сыгранных матчей. На первом – «Колорадо». Я считаю, что мы заслужили этот отдых сейчас. После такого количества игр. Да и вообще заслужили отдых от медиапространства. Хоккейного медиапространства, которое с тобой вечно на протяжении всего сезона. Вот поэтому и не слежу – отдыхаю», — цитирует Сергачёва «Спорт День за Днём».

Сергачёв вместе с «Тампой» в первом раунде Кубка Стэнли — 2023 уступили «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2-4 в серии.