США впервые в истории выиграли все матчи группового этапа чемпионата мира
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В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Швеции и США. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали американцы.
Американская сборная впервые в истории выиграла все матчи группового этапа чемпионата мира с момента разделения на групповой этап и плей-офф в 1992 году. США победили во всех матчах турнира в основное время, кроме последней игры со Швецией.
В плей-офф чемпионата мира – 2023 США сыграют либо со сборной Словакии, либо с Латвией. Окончательная сетка плей-офф определится после игры Швейцария — Латвия, которая состоится сегодня, 23 мая, в 20:20 мск.
Напомним, четвертьфиналы чемпионата мира — 2023 пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
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