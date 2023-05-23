США впервые в истории выиграли все матчи группового этапа чемпионата мира

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Швеции и США. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали американцы.

Американская сборная впервые в истории выиграла все матчи группового этапа чемпионата мира с момента разделения на групповой этап и плей-офф в 1992 году. США победили во всех матчах турнира в основное время, кроме последней игры со Швецией.

В плей-офф чемпионата мира – 2023 США сыграют либо со сборной Словакии, либо с Латвией. Окончательная сетка плей-офф определится после игры Швейцария — Латвия, которая состоится сегодня, 23 мая, в 20:20 мск.

Напомним, четвертьфиналы чемпионата мира — 2023 пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.