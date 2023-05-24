В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:0, которые повели в серии 3-0.
Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв провёл самый результативный матч за карьеру в плей-офф НХЛ, впервые набрав три очка в кубковой встрече. Сегодня россиянин набрал 3 (1+2) очка в матче и был признан второй звездой.
На второй минуте форвард «Вегаса» ассистировал Джонатану Маршессо, забросившему победную шайбу в третьей игре финальной серии Запада в Кубке Стэнли. На шестой минуте россиянин реализовал большинство, а во втором периоде сделал голевую передачу Алексу Пьетранджело.
Теперь на счету 27-летнего Барбашёва 13 (5+8) баллов в 14 матчах в текущем плей-офф. До сегодняшней встречи россиянин дважды за карьеру в плей-офф набирал по два очка (оба раза в этом сезоне), во всех остальных случаях больше одного очка за матч он не набирал.
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