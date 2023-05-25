«В «Динамо» чувствуется история». Голкипер Коновалов — об игре за московский клуб

Вратарь «Динамо» Илья Коновалов прокомментировал свой переход в стан бело-голубых в прошлое межсезонье.

«Первые мысли после обмена в «Динамо»? Удивление. Я узнал об этом ещё в Америке. «Локомотив» сказал, что по каким-то причинам не может подписать со мной контракт. Я ответил: хорошо, это ваше видение. Никаких обид нет.

В «Динамо» чувствуется история. Когда впервые приехал на базу, то увидел две наклейки в форме Кубка Гагарина. Понимаешь, что у «Динамо» есть чемпионский опыт. На базе организован музей, очень много клюшек, перчаток, коньков и других предметов легендарных хоккеистов. Многие ребята что-то оставляют на память. У меня там были глаза по пять рублей. Я думал: «ничего себе, частью чего я теперь являюсь». Ты сразу понимаешь, что должен совершенствоваться и соответствовать этому клубу. Это дополнительная ответственность», — цитирует Коновалова официальный сайт КХЛ.