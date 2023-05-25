Сушинский: Курьянову в плане ведения бизнес-процессов «Авангарда» будет тяжело

Бывший хоккеист «Авангарда» Максим Сушинский оценил возможность работы Антона Курьянова на посту президента омского клуба.

«Если мы говорим о должности генменеджера, то он справится. Антон очень харизматичный и крепкий парень в плане психики, со стержнем, пускай он общается мягко. В плане ведения других бизнес-процессов ему будет тяжело. Думаю, какая-то управленческая команда после изменений в руководстве останется», — приводит слова Сушинского ТАСС.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Александр Крылов покинул должность председателя совета директоров «Авангарда». При нём омский клуб становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне «ястребы» уступили «Ак Барсу» в финале Востока плей-офф КХЛ.