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Латвия обыграла сборную Швеции и впервые в своей истории вышла в полуфинал ЧМ

Латвия обыграла сборную Швеции и впервые в своей истории вышла в полуфинал ЧМ
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В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Швеции и Латвии. Победу со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) одержали хозяева турнира.

На 13-й минуте первого периода Данс Лочмелис с передач Рихарда Букартса и Оскара Цибульскиса открыл счёт в матче.

На 10-й минуте второго периода Тимоти Лильегрен с передач Лукаса Рэймонда и Антона Линдхольма восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте третьего периода Микс Индрашис с передач Букартса и Яниса Якса вновь вывел сборную Латвии вперёд.

На 14-й минуте третьего периода Якс с передач Букартса и Индрашиса сделал счёт 3:1.

ЧМ-2023. 1/4 финала
25 мая 2023, четверг. 20:20 МСК
Швеция
Окончен
1 : 3
Латвия
0:1 Лочмелис (Букартс, Цибульскис) – 12:56   1:1 Лильегрен (Рэймонд, Линдхольм) – 29:41   1:2 Индрашис (Букартс, Якс) – 45:55   1:3 Якс (Индрашис, Букартс) – 53:46 (pp)

В полуфинале турнира сборная Латвии встретится с национальной командой Канады. Полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Действующим чемпионом является национальная команда Финляндии.

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