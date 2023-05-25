Латвия обыграла сборную Швеции и впервые в своей истории вышла в полуфинал ЧМ

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Швеции и Латвии. Победу со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) одержали хозяева турнира.
На 13-й минуте первого периода Данс Лочмелис с передач Рихарда Букартса и Оскара Цибульскиса открыл счёт в матче.
На 10-й минуте второго периода Тимоти Лильегрен с передач Лукаса Рэймонда и Антона Линдхольма восстановил равенство в счёте.
На шестой минуте третьего периода Микс Индрашис с передач Букартса и Яниса Якса вновь вывел сборную Латвии вперёд.
На 14-й минуте третьего периода Якс с передач Букартса и Индрашиса сделал счёт 3:1.
В полуфинале турнира сборная Латвии встретится с национальной командой Канады. Полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Действующим чемпионом является национальная команда Финляндии.
- 25 мая 2023
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