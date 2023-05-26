Канада в четвёртый раз за пять лет примет молодёжный чемпионат мира по хоккею
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Международная федерация хоккея на льду на своём официальном сайте объявила о месте проведения молодёжных чемпионатов мира в 2024 и 2025 годах. Первый пройдёт в Швеции, а турнир через два сезона примет Канада. Этот МЧМ станет для страны четвёртым за последние пять лет. В 2021 и 2022 годах МЧМ прошёл в Эдмонтоне, а турнир нынешнего года состоялся в Галифаксе и Монктоне.
Ранее журналист TSN Горд Миллер рассказал, что молодёжный чемпионат мира 2032 года должен был пройти в России, однако из-за событий в мире теперь это маловероятно.
По плану, который опубликовал Миллер, молодёжные чемпионаты мира до 2033 года должны пройти в следующих странах:
Швеция (2024);
Канада (2025, 2027, 2030, 2033);
США (2026, 2031);
Финляндия (2028);
Чехия (2029).
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