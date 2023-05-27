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Дадонов пропустит пятую игру «Далласа» в полуфинале Кубка Стэнли из-за травмы

Дадонов пропустит пятую игру «Далласа» в полуфинале Кубка Стэнли из-за травмы
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Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов пропустит пятую игру полуфинала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» из-за травмы, сообщил главный тренер «звёзд» Питер Дебур.

Напомним, Дадонов получил травму в третьей игре финала Западной конференции плей-офф НХЛ (0:4). Форвард столкнулся со своим же игроком. После падения на лёд он не смог продолжить участие в матче. Россиянин уже пропустил четвёртую игру серии, в которой «Далласу» удалось одержать первую победу в серии (3:2 ОТ).

«Дадонов не сыграет в пятом матче. Но я не скажу, что он вылетел до конца плей-офф», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

Счёт в серии «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 1-3. Пятая игра начнётся в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в ночь на 28 мая в 3:00 мск.

В другой полуфинальной серии «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Каролины Харрикейнз», победив всухую — 4-0. «Пантеры» вышли в свой второй финал НХЛ в истории.

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