Главный ветеран НХЛ сорвал редчайший расклад! И обогнал Овечкина по голам в плей-офф

В этом году старт полуфиналов плей-офф НХЛ и НБА выдался уникальным за всю историю профессионального североамериканского спорта. Впервые в истории во всех четырёх финалах конференций в НХЛ и НБА был зафиксирован счёт 3-0. В финале Востока НХЛ «Флорида» с таким счётом обыгрывала «Каролину», а в финале Запада НХЛ «Вегас» — «Даллас». Что касается баскетбола, то в финале Западной конференции «Денвер» обыгрывал «Лос-Анджелес Лейкерс», а в финале Востока «Майами» громил «Бостон».

После этого события в разных видах спорта продолжили развиваться по довольно схожему сценарию. «Флорида» в финале Востока НХЛ и «Денвер» в финале Запада НБА в результате закрыли свои противостояния всухую, так и не позволив соперникам выиграть ни одного матча. А вот в других полуфиналах интрига в сериях начала возрождаться. Этой ночью «Селтикс» одержал уже вторую победу над «Майами», тогда как хоккейный «Даллас» сделал первый маленький шаг к попытке спастись в серии с «Вегасом».

Вообще, положение команды Питера Дебура перед началом сегодняшней встречи было максимально незавидным. Помимо самого факта нахождения над пропастью, «звёзды» по разным причинам потеряли ещё и двух игроков основного состава. Капитан американской команды Джейми Бенн был дисквалифицирован на две игры Кубка Стэнли за удар клюшкой капитана «Голден Найтс» Марка Стоуна в область головы и шеи. Российский же нападающий Евгений Дадонов выбыл из строя на неопределённое время из-за травмы. 34-летний форвард получил повреждение в предыдущем матче в столкновении с одноклубником Роопе Хинцем и пока не может помочь своей команде в финале Запада.

Ситуация для «Далласа» стала выглядеть ещё хуже уже на пятой минуте первого периода, когда шведский форвард гостей Вильям Карлссон очень быстро открыл счёт в матче. Зацепиться за матч «звёздам» помогло удаление Брейдена Макнэбба. Забегая вперёд, стоит заметить, что канадский хоккеист в итоге станет главным антигероем этой встречи. Пока же Джейсон Робертсон реализовал большинство, сумев прервать «сухую» серию голкипера Эдина Хилла, оформившего в третьем матче полуфинала плей-офф первый кубковый «сухарь» в карьере.

Во втором периоде соперники снова обменялись заброшенными шайбами. 32-летний нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо продлил голевую серию до трёх матчей, сумев снова вывести «золотых рыцарей» вперёд. Однако через семь минут Робертсон оформил дубль. Третий период выдался безголевым, в результате чего судьба встречи решилась в овертайме.

При этом на последних минутах основного времени шикарный момент был у шведского нападающего «Далласа» Фредрика Олофссона, который проводил свой дебютный матч в плей-офф НХЛ. Фредрик убежал к воротам соперника, но Хилл смог отразить шайбу и не дал шведу стать неожиданным героем матча.

«Даллас» и «Вегас» ушли в третий овертайм в ходе серии. Первые два получились максимально быстрыми: Бретт Хауден отличился на второй минуте в первой игре, Чандлер Стивенсон спустя двое суток также принёс победу «Голден Найтс», забив на второй минуте дополнительного отрезка. Сегодня «звёздам» удалось подкорректировать этот расклад.

Материалы по теме 38-летний Павелски вышел на седьмое место по участиям в седьмых матчах в плей-офф НХЛ

За весь матч игроки «Вегаса» допустили всего два нарушения правил. Оба фола совершил защитник Макнэбб – и оба раза хозяева использовали лишнего. Спустя 50 секунд после наступления большинства 38-летний Джо Павелски точным броском прошил Хилла и оставил свою команду в этой серии.

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Современный формат плей-офф НХЛ с двумя финалами конференций и посевом в плей-офф в зависимости от мест в конференции по итогам регулярного чемпионата ведёт отсчёт с сезона-1981/1982. За это время лишь однажды в розыгрыше Кубка Стэнли оба финала конференций завершились всухую. Так произошло в 1992 году, когда на Востоке «Питтсбург» не оставил шансов «Бостону», а на Западе «Чикаго» убрал «Эдмонтон». С тех пор двух счетов 4-0 в полуфиналах плей-офф не фиксировалось. И сегодня Павелски вновь не допустил этого расклада.

Заодно самый звёздный ветеран современной НХЛ вышел на первое место по голам в плей-офф среди действующих игроков, превзойдя достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (72 гола в 147 матчах). В карьере 38-летнего ветерана стало 73 гола в 180 матчах плей-офф НХЛ. И это 13-й результат за всю историю североамериканской лиги. Лидером по голам в плей-офф является Уэйн Гретцки, забросивший 122 шайбы в 208 матчах.

Полный список лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ Джо Павелски вышел на 13-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф

Гол Павелски продлил финал Запада как минимум ещё на один матч, но сумеет ли «Даллас» ещё раз вернуть серию на родной лёд? Для этого команде Дебура необходимо впервые побеждать на домашней площадке «Вегаса».