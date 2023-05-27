В Казахстане намерены бороться за право провести чемпионат мира по хоккею в ближайшие годы

Генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев подвёл итоги выборов страны-хозяйки чемпионата мира 2027 года и рассказал, что страна и дальше планирует бороться за право проведения международного турнира. По итогам голосования 75% голосов были отданы Германии, Казахстан получил лишь 25%.

«Необходимо отметить, что географическое положение Казахстана не позволяет оперативно добраться командам-участницам и болельщикам из Европы и других стран дальнего зарубежья, которые составляют основу состава высшего дивизиона, до места проведения соревнований, по сравнению, например, с Германией. В то же время своей заявкой мы показали потенциал и дали серьезный импульс развитию и популяризации хоккея с шайбой в Азии.

В будущем обязательно планируем подавать заявку. Мы более детально подготовимся, учтём все ошибки в ходе предыдущей заявочной компании, опыт стран, которые также с первого раза не набирали голосов, постараемся выступить единым кулаком и всё-таки принести чемпионат мира, такое шикарное событие, в Азию», — цитирует Каратаева ТАСС.

Турнир в Германии в 2027 году пройдет в Мангейме и Дюссельдорфе. Текущий чемпионат мира проходит в Финляндии и Латвии, в 2024 году турнир пройдёт в Чехии, в 2025-м — на территории Швеции и Дании, в 2026-м — в Швейцарии.