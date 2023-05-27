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Сборная Латвии открыла счёт в полуфинальном матче чемпионата мира с Канадой

Сборная Латвии открыла счёт в полуфинальном матче чемпионата мира с Канадой
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В эти минуты на стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) проходит матч полуфинала чемпионата мира по хоккею — 2023 между сборными Канады и Латвии. В данный момент идёт первый период, счёт — 1:0 в пользу Латвии.

Сборная Латвии открыла счёт на девятой минуте матча. Данс Лочмелис оказался расторопнее всех на добивании. Передачи на свой счёт записали Рихард Букартс и Кристапс Зиле.

ВИДЕО

ЧМ-2023. 1/2 финала
27 мая 2023, суббота. 14:20 МСК
Канада
2-й период
0 : 1
Латвия
0:1 Лочмелис (Букартс, Зиле) – 08:18

Отметим, что Лочмелис является самым молодым хоккеистом в составе сборной Латвии.

Сборная Латвии впервые в своей истории попала в полуфинал чемпионата мира по хоккею. В четвертьфинале латыши сенсационно переиграли сборную Швеции со счётом 3:1.

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