Лебедев: Тихонов похоронил советский хоккей, развалил много клубов и никого не воспитал

Шестикратный чемпион мира, вице-чемпион Олимпиады Юрий Лебедев считает, что тренер Виктор Тихонов негативно повлиял на советский хоккей. Специалист возглавлял сборную СССР с 1977 года вплоть до распада государства. В дальнейшем он руководил сборной России. Под руководством Тихонова национальная команда выиграла три олимпийских турнира и восемь чемпионатов мира.

«Я, например, не понял, как Тихонова оставили, когда мы Олимпиаду в Лейк-Плэсиде [в 1980 году] проиграли. Очень удивительно с учётом того, что Боброва после победы [на ЧМ-1974] убрали. Откуда у Виктора Васильевича в таком проигрыше нашли какие-то плюсы? Хотя он похоронил советский хоккей, просто похоронил! Чего тут вообще сравнивать? Все это знают. А Тарасов вырастил Харламова, Третьяка, Михайлова, Петрова, Лутченко… Даже Валерку Васильева, хотя, понятно, что тот выступал за «Динамо». А Тихонов не только никого не воспитал, но ещё и всех гробил.

Помню, после Олимпиады 1980 года прошло десять с лишним лет, и большинство из той команды встретилось на каком-то банкете в гостинице «Метрополь». Были Юрзинов, Борька Михайлов, Петров… Ну и сам Тихонов. И он сказал: «Сейчас сам не понимаю, зачем вас так мучил. Зря. Надо было упор делать на технику, а вместо этого мы занимались лёгкой атлетикой». Вот и всё.

Да он и сам потом в этом признавался. Мол, совершал ошибки. Мне лично сказал: «Юра, я заблуждался, не знаю, зачем этой хренотенью занимался». И действительно, зачем? Спортсмены должны постепенно входить в тренировочный процесс, сразу не надо. Зачем выходить на пик формы за восемь месяцев до Олимпиады? Так нельзя делать. Люди должны где-то расслабиться, дома посидеть. Организм всё равно мобилизуется к нужным соревнованиям.

Он развалил все клубы средней полосы России – Саратов, Пензу и так далее, когда возглавил рижское «Динамо». Оттуда уже многих хоккеистов брали в Москву, а потом и в остальные города. Да и что он в Риге сделал? Ничего! Вспомните, как мы раньше в Канаду ездили, обыгрывали местные, полупрофессиональные коллективы – 10:0, 15:1… Форменное избиение! Родоначальники хоккея вообще не понимали, как так можно играть», — цитирует Лебедева «Спорт уик-энд».

Тихонов был введён в Зал славы ИИХФ в 1998 году. Имя Виктора Тихонова внесено в музей Олимпийской славы в Лозанне.