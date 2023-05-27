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Сборная Латвии ведёт у Канады после второго периода полуфинального матча чемпионата мира

Сборная Латвии ведёт у Канады после второго периода полуфинального матча чемпионата мира
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В эти минуты на стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) проходит матч полуфинала чемпионата мира по хоккею — 2023 между сборными Канады и Латвии. В данный момент закончился второй период, счёт — 2:1 в пользу Латвии.

Сборная Латвии открыла счёт на девятой минуте матча. Данс Лочмелис оказался расторопнее всех на добивании. Передачи на свой счёт записали Рихард Букартс и Кристапс Зиле. Канада смогла сравнять счёт лишь на 36-й минуте матча. Гол забил Сэмми Бле с передач Пейтона Кребса и Джейкоба Миддлтона. Латвии удалось быстро вернуть преимущество в счёте благодаря голу Рудольфа Балцерса через минуту после шайбы канадской сборной.

ЧМ-2023. 1/2 финала
27 мая 2023, суббота. 14:20 МСК
Канада
Окончен
4 : 2
Латвия
0:1 Лочмелис (Букартс, Зиле) – 08:18   1:1 Бле (Кребс, Миддлтон) – 35:32   1:2 Балцерс – 36:38   2:2 Куинн (Круз, Лотон) – 40:45   3:2 Фантилли (Лучич, Бэррон) – 48:56   4:2 Лотон – 59:17

Отметим большое количество штрафных минут во втором периоде. На двоих команды заработали 22 минуты штрафа.

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