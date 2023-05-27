Сборная Латвии ведёт у Канады после второго периода полуфинального матча чемпионата мира

В эти минуты на стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) проходит матч полуфинала чемпионата мира по хоккею — 2023 между сборными Канады и Латвии. В данный момент закончился второй период, счёт — 2:1 в пользу Латвии.

Сборная Латвии открыла счёт на девятой минуте матча. Данс Лочмелис оказался расторопнее всех на добивании. Передачи на свой счёт записали Рихард Букартс и Кристапс Зиле. Канада смогла сравнять счёт лишь на 36-й минуте матча. Гол забил Сэмми Бле с передач Пейтона Кребса и Джейкоба Миддлтона. Латвии удалось быстро вернуть преимущество в счёте благодаря голу Рудольфа Балцерса через минуту после шайбы канадской сборной.

Отметим большое количество штрафных минут во втором периоде. На двоих команды заработали 22 минуты штрафа.