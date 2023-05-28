Экс-форвард «Детройта» Зеттерберг: половину моих очков я набрал благодаря Дацюку

Бывший нападающий сборной Швеции и «Детройта» Хенрик Зеттерберг на церемонии включения в Зал славы ИИХФ произнёс торжественную речь, в которой тепло отозвался о многолетнем партнёре по «Ред Уингз» Павле Дацюке. Вместе с россиянином швед становился обладателем Кубка Стэнли в 2008 году.
«Половину моих очков я набрал благодаря Дацюку. Я не знаю сколько раз он выводил меня на пустые ворота и ситуации где было сложно не забить. Моему сыну 7 лет и он смотрит все хайлайты Дацюка. Павел, я люблю тебя и сильно скучаю. Надеюсь, что смогу скоро увидеться с тобой», — сказал Зеттерберг.
В составе сборной Швеции Зеттерберг становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Является обладателем Кубка Стэнли 2008 года и членом «Тройного золотого клуба». Швед провёл в НХЛ 1219 матчей и набрал 1080 (394+686) очков.
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