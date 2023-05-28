Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-форвард «Детройта» Зеттерберг: половину моих очков я набрал благодаря Дацюку

Экс-форвард «Детройта» Зеттерберг: половину моих очков я набрал благодаря Дацюку
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной Швеции и «Детройта» Хенрик Зеттерберг на церемонии включения в Зал славы ИИХФ произнёс торжественную речь, в которой тепло отозвался о многолетнем партнёре по «Ред Уингз» Павле Дацюке. Вместе с россиянином швед становился обладателем Кубка Стэнли в 2008 году.

«Половину моих очков я набрал благодаря Дацюку. Я не знаю сколько раз он выводил меня на пустые ворота и ситуации где было сложно не забить. Моему сыну 7 лет и он смотрит все хайлайты Дацюка. Павел, я люблю тебя и сильно скучаю. Надеюсь, что смогу скоро увидеться с тобой», — сказал Зеттерберг.

В составе сборной Швеции Зеттерберг становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Является обладателем Кубка Стэнли 2008 года и членом «Тройного золотого клуба». Швед провёл в НХЛ 1219 матчей и набрал 1080 (394+686) очков.

Материалы по теме
«Вор и художник, не имевший себе равных». Дацюк — главный Волшебник в истории хоккея
«Вор и художник, не имевший себе равных». Дацюк — главный Волшебник в истории хоккея
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023