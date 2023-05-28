Бабаев: от того, что зарплата игрока становится выше на 20-30 млн, мой доход меняется мало

Известный агент Шуми Бабаев рассказал о своих взаимоотношениях с клиентами и клубами.

«Да, конечно, некоторые мои клиенты обсуждали со мной мою манеру ведения дел, просили не обсуждать в публичном пространстве их переход. Это их право. Но при этом хоккеисты понимают, что я действую в их интересах и, попадая ко мне, они знают, что оказались у человека, который за них отвечает. И я волен принимать те решения, которые считаю правильными в тот или иной момент. Мне не нужно консультироваться.

Но если у меня есть какие-то вопросы, если понимаю, что будет вестись очень жёсткая борьба, то обязательно обсуждаю с игроком план действий, озвучиваю свою позицию. Ребята высказываются, но окончательное решение о тактике переговоров принимаю всё равно я. И моя открытая позиция по отношению к прессе не для того, чтобы рекламировать себя – я в этом не нуждаюсь, так как все знают, как я работаю. Но делая какие-то вещи против меня и моих игроков, клубы должны понимать, что и я, и хоккеисты к этому готовы. А главное, общественность узнает правду. Мы можем быть закадычными друзьями с генеральным менеджером клуба, но моя позиция однозначна – я на стороне игрока. И доказываю это каждый день – себе и всем. И поверьте, от того, что зарплата игрока становится существенно выше – на 20-30 миллионов, мой доход меняется незначительно», — сказал Бабаев в интервью Betonmobile.