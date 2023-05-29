Канадцы ответили на заявление о «самой слабой сборной Канады за последние 20 лет»

Хоккеисты национальной команды Канады ответили на заявление о «самой слабой сборной Канады за последние 20 лет», прозвучавшее в СМИ.

«Финские СМИ писали, что у нас одна из худших наших команд на ЧМ! Всё-таки все золотые медали у нас на шее», — заявил защитник Джейкоб Миддлтон.

«У нас были невзгоды, и о нас много говорили. Это действительно хорошо. Но лучше всех смеётся тот, кто смеётся последним», — сказал главный тренер канадцев Андре Туриньи.

«Мы слышали, что некоторые говорили, что у нас не сильный состав игроков. Но мы росли вместе и чувствовали, что становимся лучше с каждой игрой. Это сделало нас чемпионами», — заявил форвард Милан Лучич.

Ранее бывший главный тренер «Авангарда» Раймо Сумманен заявил, что «у Канады не было такой слабой сборной на чемпионате мира лет 20».