Сумманен: у Канады не было такой слабой сборной на чемпионате мира лет 20

Бывший главный тренер «Авангарда» Раймо Сумманен оценил игру сборной Канады на чемпионате мира — 2023.
«У сборной Канады, вероятно, уже лет 20 не было такой слабой команды по сравнению с другими командами турнира. Финляндия будет фаворитом в четверг. Игра многих канадских хоккеистов выглядит ужасно, но канадцы любят, когда против них целый стадион, они в восторге от такой атмосферы. Даже медленный динозавр в такой обстановке начинает бегать быстро.
Милан Лучич — игрок, за которым стоит наблюдать. Он культовый игрок. Весь хоккейный мир знает и ценит его. Конечно, он уже немолод и толком не двигается, но он играет с хорошим настроем. Если бы у него не было огня, он бы не приехал на чемпионат мира», — приводит слова Сумманена Ilta-Sanomat.
Матч между сборными Канады и Финляндии состоится завтра, 25 мая, в 20:20 мск.
- 24 мая 2023
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