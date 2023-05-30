Барбашёв набрал 15 очков и «+12» в 17 матчах плей-офф Кубка Стэнли
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв вместе с командой вышел в финал Кубка Стэнли. На счету российского форварда 15 (6+9) очков в 17 матчах плей-офф при показателе полезности «+12».
В шестом матче полуфинальной серии с «Даллас Старз» (4-2) 27-летний Барбашёв отдал одну голевую передачу, нанес один бросок в створ, применил четыре силовых приёма и сделал один блок.
В финале Кубка Стэнли примут участие два российских хоккеиста, один из которых точно станет обладателем трофея. Напомним, основным голкипером «Флориды» является Сергей Бобровский. Что касается Ивана Барбашёва, то он в 2019 году уже выиграл Кубок Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз». 34-летний Бобровский чемпионом НХЛ ещё не становился.
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