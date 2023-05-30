Радулов: с приходом Билялетдинова строже начали спрашивать за выполнение игрового задания

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов рассказал об изменениях в казанском клубе после прихода Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера и о целях на следующий сезон.

«Что поменялось с приходом Зинэтулы Билялетдинова? Всего помаленьку. Он внёс коррективы, строже начали спрашивать за выполнение игрового задания, это самое большое изменение.

Я думаю, всем всё понятно. У нас цель одна — это Кубок Гагарина. В этом году мы остановились в шаге от него. Конечно, это разочаровывает, всегда хочется выигрывать, порадовать своих болельщиков. Но сезон был достойный, ребята все бились, команда вышла на новый уровень. Теперь нужно отдохнуть, залечить все болячки и готовиться к следующему сезону», — цитирует Радулова «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Ак Барс» уступил в финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА со счётом 3-4 в серии.