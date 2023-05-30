Радулов: с приходом Билялетдинова строже начали спрашивать за выполнение игрового задания

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов рассказал об изменениях в казанском клубе после прихода Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера и о целях на следующий сезон.
«Что поменялось с приходом Зинэтулы Билялетдинова? Всего помаленьку. Он внёс коррективы, строже начали спрашивать за выполнение игрового задания, это самое большое изменение.
Я думаю, всем всё понятно. У нас цель одна — это Кубок Гагарина. В этом году мы остановились в шаге от него. Конечно, это разочаровывает, всегда хочется выигрывать, порадовать своих болельщиков. Но сезон был достойный, ребята все бились, команда вышла на новый уровень. Теперь нужно отдохнуть, залечить все болячки и готовиться к следующему сезону», — цитирует Радулова «РИА Новости Спорт».
Напомним, «Ак Барс» уступил в финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА со счётом 3-4 в серии.
- 30 мая 2023
-
16:22
-
16:15
-
16:08
-
15:30
-
14:58
-
14:55
-
14:50
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:45
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:45
-
12:10
-
11:44
-
11:42
-
11:15
-
10:50
-
10:13
-
09:35
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
07:27
-
07:07
-
06:45
-
06:15
-
06:08
-
05:59
-
05:59
-
05:52
-
05:49
-
05:39