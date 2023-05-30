Глава Татарстана — Билялетдинову: мы гордимся вами, мы вас любим

Глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил «Ак Барс» и лично Зинэтулу Билялетдинова за серебряные медали Кубка Гагарина.
«Хочу поблагодарить вас за огромный труд, успехи и волю к победе, поздравляю с серебряными медалями Континентальной хоккейной лиги и чемпионата России. Начало было сложным, но вы продемонстрировали настоящую волю к победе, показали характер и зрелищный, атакующий, захватывающий хоккей во второй части сезона. Путь в плей-офф был нелёгким. Ликование при победах, слёзы при поражениях – всё это мы увидели в финале, но фарт был немного не на нашей стороне.
Тем не менее, эти серебряные медали для нас как золотые. Мы искренне благодарим вас за самоотверженность, вы сделали всё возможное и невозможное. Очень надеюсь, что в дальнейшем у нас будет возможность добраться до Кубка Гагарина. Успешное выступление команды – результат планомерной работы всего руководства, коллектива команды, тренерского и административного состава. Отдельный поклон вам, Зинэтула Хайдярович, мы гордимся вами, мы вас любим», — приводятся слова Минниханова на сайте «Ак Барса».
- 30 мая 2023
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