Генменеджер «Вашингтона»: Карбери — один из лучших молодых тренеров

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал назначение Спенсера Карбери на пост главного тренера клуба.

«Спенсер — один из лучших молодых тренеров, добившийся успеха на всех уровнях, на которых он тренировал. Мы считаем, что его лидерские качества, коммуникативные навыки, способность развивать игроков и знакомство с нашей организацией будут огромным преимуществом», — приводит слова Маклеллана официальный сайт «столичных».

В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59).