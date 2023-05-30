Генменеджер «Вашингтона»: Карбери — один из лучших молодых тренеров
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал назначение Спенсера Карбери на пост главного тренера клуба.
«Спенсер — один из лучших молодых тренеров, добившийся успеха на всех уровнях, на которых он тренировал. Мы считаем, что его лидерские качества, коммуникативные навыки, способность развивать игроков и знакомство с нашей организацией будут огромным преимуществом», — приводит слова Маклеллана официальный сайт «столичных».
В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59).
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