Константин Окулов объяснил желание продлить контракт с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал, почему решил остаться в армейском клубе.
«Думаю, что в ближайшее время уже подпишем контракт. Сейчас всё хорошо, только позитивные эмоции после финала. Слетали с женой отдохнули, потом съездили в Новосибирск. Наконец‑то спокойно провёл время с детьми. Даже чуточку подустал в хорошем смысле слова. Рад вернуться сюда, провести с болельщиками такой прекрасный праздник.
Вопросом с контрактом занимался мой агент, а я отдыхал. Знаю, что был интерес от других клубов. Звонили, общались, но мне всё нравится в самой организации ЦСКА, здесь очень классный коллектив. Мы с супругой взвесили все за и против и решили, что я продолжу здесь свою карьеру», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 30 мая 2023
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