Журналисты сайта НХЛ спрогнозировали победителя Кубка Стэнли, голоса разделились поровну
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16 журналистов официального сайта Национальной хоккейной лиги спрогнозировали победителя Кубка Стэнли. Голоса разделились поровну: восемь за «Вегас Голден Найтс» и восемь — за «Флориду Пантерз».
Отметим, что только 1 из 16 журналистов спрогнозировал, что финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли завершится в пяти матчах, все остальные авторы указали шесть или семь матчей.
В прогнозе победителя на «Конн Смайт Трофи» — приза, вручаемого самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли, лидирует российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. За его кандидатуру отдали 6 голосов из 16.
Напомним, финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли начнётся на льду «Вегас Голден Найтс» в ночь на 4 июня в 3:00 мск.
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