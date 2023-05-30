«Он на другой планете». Нападающий «Флориды» Вераге — об игре Бобровского

Нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге оценил игру российского голкипера клуба Сергея Бобровского в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Он на другой планете. Он очень хорошо играет на протяжении всего плей-офф. Всякий раз, когда нам нужен важный сейв, он рядом. Бобровский меняет для нас всю игру, и он невероятен. Он как кирпичная стена», — приводит слова Вераге AP News.

Бобровский в плей-офф сыграл 14 матчей, в которых одержал 11 побед с 93,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,21.

Напомним, «пантеры» вышли в финал Кубка Стэнли второй раз в истории НХЛ и впервые с 1996 года. В решающей серии «Флорида» встретится с «Вегас Голден Найтс». Первый матч состоится в ночь на 4 июня в 3:00 мск.