Кожевников: Курьянову в «Авангарде» досталось жуткое наследство, клуб веселит публику

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил изменения в «Авангарде» с момента окончания сезона в КХЛ и заявил, что нынешний генеральный менеджер омского клуба Антон Курьянов находится в тяжёлом положении.

«Этой весной «Авангард» как будто захотел максимально повеселить публику. Начиная с публичной войны с агентами, продолжая непонятной историей с тренером и заканчивая громким уходом Крылова. Хотя импульсивные решения тому же Крылову были свойственны и раньше, когда убирали Сушинского, потом Волкова. Но это не переходило какую-то черту. А тут целая череда непоследовательных решений.

Сначала сделали команду зависимой от легионеров и троих клиентов одного агента, причём у которых истекали контракты. Странно после этого удивляться, что Бабаев решил выжать из этой истории максимум. Затем зачем-то устроили с ним публичную перепалку, в итоге ничего не добились, а теперь ещё и Крылов бросает клуб, как будто просто махнул рукой и понял, что ничего не контролирует.

Ещё и Кравеца переподписали с таким видом, будто месяц назад не начинали искать ему замену. В общем, «Авангард» уже не будет таким, как прежде. За счёт чего он может прибавить в следующем сезоне, я вообще не представляю. Курьянову досталось жуткое наследство, которое он теперь должен разгребать, не имея ни малейшего опыта. Не позавидуешь Антону», – цитирует Кожевникова «Известия».

Напомним, недавно Александр Крылов объявил об уходе с должности председателя совета директоров «Авангарда». Через пару дней омский клуб лишился одного из лидеров Арсения Грицюка, подписавшего контракт со СКА.