Капитан ЦСКА Нестеров: выигрывать кубки мы не устали, празднуем до сих пор
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Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился впечатлениями от прошедшего сезона-2022/2023 КХЛ, в котором армейцы стали обладателями Кубка Гагарина.
«Тяжёлым был плей-офф, он запомнился победой. От победы отличные ощущения, празднуем до сих пор. Везде приглашают, надо ездить, пока зовут. Выигрывать кубки мы не устали», – приводит слова Нестерова «РБ Спорт».
Напомним, в решающей серии розыгрыша Кубка Гагарина армейцы победили «Ак Барс» и второй год подряд стали обладателями трофея. По итогам сезона Нестеров попал в символическую сборную вместе с одноклубником Михаилом Григоренко.
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