Форвард ЦСКА Григоренко: выгорание есть после любого сезона, сейчас все эмоции поутихли

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко на мероприятии, посвящённом победе в Кубке Гагарина — 2023, рассказал, что рад увидеть болельщиков и вновь испытать положительные эмоции.

«Здорово видеть болельщиков, этот праздник для них. Конечно, нам приятно, что нас поддерживают. Приятно получить медали, ещё один кубок и индивидуальные награды. Было здорово увидеться с ребятами. 29 апреля, когда мы выиграли, я испытал радость. Сейчас всё поутихло, а тогда мы радовались победе и тому, что сезон закончился с положительным результатом.

Мы ведь играем в хоккей ради побед. Выгорание в любом случае есть после любого сезона. Радовались тому, что показали тот результат, который хотели видеть в начале чемпионата. В межсезонье мы сможем набраться сил и эмоций», – цитирует Григоренко «РБ Спорт».

Напомним, в решающей серии розыгрыша Кубка Гагарина армейцы победили «Ак Барс» и второй год подряд стали обладателями трофея.