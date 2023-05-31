Вайсфельд – о невыплатах зарплат в «Салавате»: очень серьёзное нарушение трудового кодекса

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд считает задержку зарплат хоккеистам «Салавата Юлаева» серьёзным нарушением трудового кодекса и недоумевает, почему уфимскому клубу разрешили трансферы игроков.
«Насколько я знаю, по трудовому законодательству невыплата зарплаты считается чуть ли не преступлением. Неизвестно, насколько масштаб бедствия велик, но это очень серьёзное нарушение трудового кодекса. Почему «Салавату» разрешили трансферы? Главная проблема КХЛ в том, что лига издаёт законы, которые сама не выполняет. Уфе нужен условный Крылов – человек, который возьмёт контроль над ситуацией», – цитирует Вайсфельда «Спорт-экспресс».
Задержки зарплат в «Салавате Юлаеве» составляют четыре месяца. Последний срок погашения задолженностей был установлен на 30 апреля, однако клуб так и не погасил долги. КХЛ наложила на «Салават» запрет на регистрацию игроков, хотя на официальном сайте лиги недавно подписанный клубом вратарь Александр Самонов указан как игрок уфимской команды.
- 31 мая 2023
-
15:15
-
15:05
-
14:45
-
14:35
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:10
-
12:50
-
12:21
-
11:40
-
11:20
-
10:35
-
10:10
-
09:45
-
09:26
-
09:10
-
08:40
-
08:25
-
07:54
- 30 мая 2023
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:40
-
22:17
-
22:05
-
21:53
-
21:45
-
21:29
-
21:18
-
21:16
-
21:04
-
21:01