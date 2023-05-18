В Уфе нечем платить игрокам. Искусственная проблема бьёт по реальной репутации «Салавата»

Несчастья «Салавата Юлаева» не закончились на скоропостижном вылете из розыгрыша Кубка Гагарина. Через два месяца после болезненного поражения от «Адмирала» у уфимских болельщиков появился новый повод для беспокойств.

В офисе КХЛ сообщили «Чемпионату», что из-за долгов по зарплате клуб не может регистрировать новые контракты. Задолженность перед хоккеистами достигла трёх месяцев.

Новость вошла в информпространство не внезапно (о долгах – причём на официальном уровне – говорили и раньше), но всё равно прозвучала тревожно: когда в последний раз мы слышали подобные сигналы от одного из центральных клубов страны?

10 апреля в «Салавате» признали проблему, назвав её исключительно «технической». «После окончания каждого сезона в «Салавате Юлаеве» есть техническая задержка зарплаты, перед открытием нового финансирования. Никто в клубе, в том числе игроки, из-за этого не паникуют», – говорили источники в клубе.

Сегодня, то есть пять с половиной недель спустя, генеральный директор Ринат Баширов выступил с ещё одной успокаивающей речью: «У нас всё нормально. Думаю, на следующей неделе уже все долги погасим. Мы не волнуемся, у нас нет никаких проблем. Да, ситуация неприятная, но она не говорит о том, что денег в клубе нет. Вопрос с блокировкой подписаний уже решён. Мы регистрируем контракты, которые были. На данный момент нет ни одного «подвешенного» соглашения, нечего представить под запрет».

Такое с «Салаватом» совершенно точно не происходило «после окончания каждого сезона» – этот факт не опровергнуть, ведь в противном случае лига вводила бы трансферные ограничения и раньше. Близкие к клубу журналисты утверждают, что задержки – «неисправность», заложенная в конструкцию клуба прежним руководством, а деньги есть – просто пока по неартикулированным причинам не доходят до адресата.

Даже если всё действительно так, факт остаётся фактом, и ничего приятного в нём нет. В конечном итоге долги действительно могут оказаться формальностью, но прямо сейчас затянувшийся процесс их погашения бьёт по репутации клуба. За последний год «Салават» и без того подпортил своё резюме: группа особенно яростных болельщиков в хамской манере критиковала Баширова; ушат критики вылился на главного тренера Козлова; капитан публично критиковал одного из своих партнёров, а менеджеры с лёгким сердцем отказались от переговоров с ключевым центральным нападающим (Александром Кадейкиным).

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Теперь добавьте в этот список загадочный механизм финансирования, и вы едва ли удивитесь, если, выбирая из двух вариантов, хоккеист Х при прочих равных предпочтёт не Уфу. Особенно критичным этот фактор может стать для легионеров, которым традиционно нужны сильные гарантии.

В то же время «Салават» успел произвести несколько успешных трансферов. Клуб вернул защитника Василевского и выиграл конкуренцию за звезду «Сибири» Александра Шарова, а в результате обмена получил вратаря Александра Самонова. Но в условиях турбулентности наверху любые сделки могут оказаться бесполезными. «Салавату» важно решить оргвопросы хотя бы для того, чтобы не отвлекаться на них.