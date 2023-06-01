Генеральный менеджер «Сиэтла» Фрэнсис продлил контракт с клубом

Генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «Кракен». Сообщается, что соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.
«Думаю, первоочередная задача любого генерального менеджера – попасть в плей-офф. И, конечно, я и наша команда – не исключение. Для нас как для новой франшизы главное – улучшить результат прошлого сезона, постараться показать болельщикам, что мы прибавляем, движемся в верном направлении. Пока что мы двигаемся в правильном направлении. Нашим игрокам и тренерскому штабу нужно отдать должное за приложенные усилия», – цитирует Фрэнсиса пресс-служба клуба.
Напомним, в текущем сезоне «Сиэтл» уступил «Далласу» во втором раунде плей-офф в семи матчах. В первом раунде «Кракен» обыграли действующего обладателя Кубка Стэнли «Колорадо» со счётом 4-3.
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