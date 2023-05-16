Вот и сказочке конец! Дерзкого новичка НХЛ всё-таки выбили из плей-офф

«Сиэтл» не справился с «Далласом» в седьмом матче серии. Но «Кракен» вряд ли может быть стыдно за свою игру.

Седьмой матч – лучшее, что может произойти в клубном хоккее, во втором раунде НХЛ произошёл только с одной парой из четырёх. «Даллас» и «Сиэтл» проводили друг с другом не особенно логичные и мало предсказуемые встречи, в которых зачастую ценность одного эпизода гораздо сильнее отражалась на результате, чем общий рисунок игры.

В пяти играх из шести соперники выдавали суперотрезки с точки зрения результативности, когда на интервале от полутора до шести минут забрасывали от двух до трёх шайб. То ли эмоции их захлёстывали, то ли нападало вдохновение, но серийные голы в этом противостоянии превратились в норму жизни.

Ключевой матч в этом смысле выбился из общего ряда. В первом периоде команды скорее присматривались друг к другу, как будто играют между собой не в седьмой раз, а в первый. И скорее, такая картина соответствовала плану «Далласа», который сосредоточился на разрушении, пока соперник терял силы в созидании.

Счёт изменился только на 36-й минуте, когда Роопе Хинтц, набрав крейсерскую скорость, влетел в чужую зону. Там он буквально увёл шайбу с крюка у Джеймисона Олексяка, а затем, не сближаясь, пробил вратаря. Для 26-летнего финна этот гол стал девятым в нынешнем плей-офф. Кроме того, по очкам он (19 баллов) вплотную приблизился к Коннору Макдэвиду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«В плей-офф он просто монстр. Он показывает себя в самые важные моменты», – так главный тренер «Далласа» Питер Дебур говорил о Хинтце пару дней назад.

Любопытно, что за несколько минут до взятия ворот Хинтц бросал почти с той же точки, но Филипп Грубауэр нейтрализовал угрозу, играючи махнув ловушкой. Второй период в целом оказался для Грубауэра напряжённым отрезком. «Старз» часто предпринимал резкие отрывы, атакуя одним-двумя игроками. Как правило, они были хороши в дриблинге и из борьбы с защитниками выходили с броском.

В третьей двадцатиминутке «Даллас» сделал всё, чтобы разбить игру на короткие отрезки. Любой эпизод «звёзды» старались перевести в борьбу, а под конец основного времени не стеснялись отбрасываться. Один из таких приёмов принёс пользу не только в обороне, но в атаке. Евгений Дадонов прокинул шайбу от одной лицевой линии к другой, и Уайтт Джонстон, вкатившись в свободную зону, с неудобной руки переиграл Грубаэура. Финальный штурм помог «Сиэтлу» отквитать одну шайбу, но было слишком поздно – в этот момент до сирены оставалось всего 17,6 секунды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Даллас» прорывается в финал Западной конференции, его следующим соперником станет «Вегас», днём ранее обыгравший «Эдмонтон». А вот сказка «Сиэтла» на этом заканчивается. Команда, проводившая лишь второй в своей истории сезон, билась настолько достойно, что в первом раунде выкинула из плей-офф действующего чемпиона – «Колорадо». На большее «Кракен», к счастью или сожалению, не хватило.