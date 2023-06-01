Дубас: в «Питтсбурге» собираюсь сделать ставку на Салливана, Кросби, Малкина, Летанга

Новый президент отдела хоккейных операций «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас рассказал, что не собирается отказываться от лидеров команды и главного тренера.
«Я слышал, что многие люди скептически относились к способности команды бороться. На мой взгляд, если люди хотят поставить против [главного тренера] Майка Салливана Сидни Кросби, Евгения Малкина, Криса Летанга и других, они могут идти и делать это. Но я собираюсь сделать ставку на них», — приводит слова Дубаса североамериканский журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».
Напомним, «Питтсбург» впервые за 17 лет не попал в плей-офф, прервав самую длинную активную серию плей-офф среди команд в профессиональном спорте Северной Америки. Эта серия включала три победы в Кубке Стэнли (2009, 2016, 2017), четыре выхода в финал Кубка Стэнли и пять выходов в финал Восточной конференции.
- 1 июня 2023
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