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«Вегас» — «Флорида»: составы на первый матч финала Кубка Стэнли

«Вегас» — «Флорида»: составы на первый матч финала Кубка Стэнли
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В городе Парадайс на «Ти-Мобайл Арене» 4 июня в 03:00 по московскому времени начнётся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флорида Пантерз».

Команды объявили составы на игру.

«Вегас Голден Найтс»: Хилл; Мартинес – Пьетранджело, Макнэбб – Теодор, Хаг – Уайтклауд; Барбашёв – Айкел – Маршессо, Хауден – Стивенсон – Стоун, Смит – Карлссон – Амадио, Каррье – Руа – Колесар.

«Флорида Пантерз»: Бобровский; Форслинг – Экблад, М.Стаал – Монутр, Махура – Гудас; Вераге – Барков – Дюклер, Казинс – Беннетт – Ткачук, Ломберг – Лунделль – Райнхарт, Уайт – Э.Стаал – Далпе.

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