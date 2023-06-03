До финала Кубка Стэнли меньше суток! Что цифры говорят о битве «Вегаса» и «Флориды»

Ближайшей ночью в США стартует финал розыгрыша Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой». Что цифры говорят о главном противостоянии года в мировом клубном хоккее?
Вратари
В России этой весной стало общепринятым восторгаться игрой Сергея Бобровского. Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» действительно хорош как никогда. Среди коллег по амплуа ему нет равных по количеству побед (11/14) и сейвов (471). А вот уже по проценту отражённых бросков россиянин (93,5%) слегка уступает визави Эдину Хиллу (93,7%). Кроме того, за голкипера «Вегаса» играет возраст: три недели назад канадцу исполнилось 27 лет, и вопрос сохранения спортивной формы не выглядит для него актуальным – чего не скажешь о приближающемся к 35-летию Бобровском.
Лидер
По ходу плей-офф Мэттью Ткачук воплотился в системообразующего форварда «Флориды». Талантливый сын хоккейной династии забросил три победные шайбы в предыдущей серии, дважды достигнув цели в овертаймах, а ещё один раз – за пять секунд до окончания основного времени. Лидерство Ткачука в бомбардирском списке команды беспрекословно – у него 21 (9+12) очко.
«Вегас», напротив, обладает целой группой примерно равных нападающих. В числе 15 лучших бомбардиров плей-офф у «золотых рыцарей» сразу шесть делегатов: Джек Айкел (18 очков), Джонатан Маршессо (17), Иван Барбашёв и Марк Стоун (по 15), Карлссон и Стивенсон (по 14).
Тренеры
Пол Морис работал в Магнитогорске, поэтому в России о наставнике «Флориды» говорят достаточно много. За плечами 56-летнего специалиста колоссальный опыт, но назвать его удачным сложно. Морис проиграл больше всех матчей в НХЛ и из единственного в своей карьере финала Кубка Стэнли ушёл на щите.
Путь главного тренера «Вегаса» Брюса Кэссиди не менее тернист. Между 2002 и 2006 годами он работал в «Вашингтоне» и «Чикаго», но после этого пережил понижение до АХЛ. Лишь спустя 10 лет Кэссиди вернули в лучшую лигу мира. В свой первый год на посту главного в «Бостоне» Кэссиди установил рекорд франшизы по числу побед, но во втором раунде отлетел от набирающей ход «Тампы». Весной 2019 года Кэссиди всё же дошёл до финала, где, впрочем, споткнулся о «Сент-Луис».
Стадион
Домашний стадион «Вегаса» расположен на самой сочной улице США – Лас-Вегас-Стрип. На этом семикилометровом участке хоккеисты соседствуют с крупнейшими казино и гостиницами. При этом по административным границам арена находится в пригороде Парадайсе.
Названием стадиона владеет телекоммуникационная компания T-Mobile. Официальная вместимость сооружения составляет 17 367 зрителей. Но дважды в истории клуба эта цифра была превышена: матч открытия посетили чуть более 18 тысяч человек, а за вторым матчем финала КС-2018 наблюдали почти 19 тысяч.
«Флорида» выступает в одном из небольших городов штата – Санрайзе – площадью менее 50 км². Стадион FLA Live Arena возвели в 1998 году, он пережил несколько переименований и сейчас готов открыть двери для 19 250 болельщиков.
Стоимость франшизы
По североамериканским меркам финалисты не считаются обласканными вниманием спонсоров. «Флорида» занимает неприятное предпоследнее место по стоимости франшизы ($ 550 млн), ниже – только совсем бедствующая «Аризона». «Вегас» находится внутри более привлекательного рынка и держится в середине ($ 965 млн).
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