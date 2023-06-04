Голкипер «Вегаса» совершил выдающийся сейв, в падении отбив шайбу клюшкой
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В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречается с «Флоридой Пантерз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. По ходу матча голкипер «Вегаса» Эдин Хилл сделал фантастический сейв, отразив шайбу в падении клюшкой.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Ранее Хилл принял участие в массовой драке игроков.
Напомним в предыдущем раунде «Вегас» обыграл «Даллас Старз», а «Флорида» одержала победу в серии с «Каролиной Харрикейнз».
По итогам регулярного чемпионата «Флорида» заняла восьмое место в Восточной конференции. «Вегас», в свою очередь, занял первое место на Западе.
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