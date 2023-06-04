Шикарный сейв Бобровского в первом матче финала Кубка Стэнли

В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречается с «Флоридой Пантерз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:2.

В одном из эпизодов по ходу матча российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил великолепный сейв. Сначала Сергей сумел отразить бросок с дальней дистанции в исполнении канадского защитники Ши Теодора, затем на добивание подоспел Алекс Пьетранджело, нанося удар с близкого расстояния, однако Бобровский в сумел отбить шайбу в падении щитком.

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Ранее своё первое очко в финале набрал российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв. Он отличился по ходу матча результативной передачей.