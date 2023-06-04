Шикарный сейв Бобровского в первом матче финала Кубка Стэнли
Поделиться
В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречается с «Флоридой Пантерз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:2.
В одном из эпизодов по ходу матча российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил великолепный сейв. Сначала Сергей сумел отразить бросок с дальней дистанции в исполнении канадского защитники Ши Теодора, затем на добивание подоспел Алекс Пьетранджело, нанося удар с близкого расстояния, однако Бобровский в сумел отбить шайбу в падении щитком.
Ранее своё первое очко в финале набрал российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв. Он отличился по ходу матча результативной передачей.
Комментарии
- 4 июня 2023
-
06:24
-
06:16
-
06:08
-
06:07
-
05:53
-
05:36
-
04:41
-
04:01
-
03:05
-
02:59
-
00:02
- 3 июня 2023
-
23:51
-
23:17
-
22:57
-
22:37
-
22:23
-
21:57
-
21:38
-
21:29
-
20:56
-
20:38
-
20:18
-
19:58
-
19:44
-
19:15
-
18:59
-
18:48
-
18:10
-
17:58
-
17:35
-
17:23
-
17:00
-
16:31
-
15:55
-
15:35
Партнерский контент