Брэди Ткачук пригласил форварда «Вегаса» Стоуна на свою свадьбу

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук пригласил форварда «Вегас Голден Найтс» Марка Стоуна на свою свадьбу, сообщает журналист Джек Мэннинг со ссылкой на подкаст Athletic Hockey Show.

Отмечается, что на свадьбе будет и брат Брэди Мэттью Ткачук, который играет во «Флориде Пантерз». В финале Кубка Стэнли Мэттью Ткачук и Марк Стоун играют друг против друга.

Брэди Ткачук в регулярке Национальной хоккейной лиги сыграл 82 матча, в которых набрал 83 (35+48) очка. Мэттью Ткачук является одним из лидеров «пантер» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. В 17 играх форвард набрал 21 (9+12) результативный балл. Марк Стоун отметился 16 (7+9) очками в 18 встречах.

«Вегас» ведёт в серии со счётом 1-0. Второй матч финала плей-офф НХЛ состоится в Парадайсе в ночь на 6 июня в 3:00 мск.