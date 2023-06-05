Коньков: «Вегас» в Кубке Стэнли кажется более сбалансированной и монолитной командой

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил сильные стороны «Вегас Голден Найтс» и «Флориды Пантерз», которые играют в финале Кубка Стэнли.

«Соглашусь с экспертами, которые говорят, что эта серия будет абсолютно равной. Надо обратить внимание, как сыграют лидеры. В каждой команде есть свои лидеры. У «Флориды» здорово играют Сергей Бобровский и Мэттью Ткачук.

Что касается «Вегаса», то Иван Барбашёв показывает в этом плей-офф отличную командную игру, участвуя в решающих моментах. У «Вегаса» равные звенья, любое из них может решить исход матча. Серия будет очень интересной и захватывающей, внимание общественности к ней будет приковано серьёзное.

«Вегас» ровно выиграл по ходу всего чемпионата. «Флорида» же стала сенсацией, которая вышла в плей-офф с восьмого места и обыграла всех лидеров. Мы увидели историю Золушки. Ни одна из команд не выигрывала в своей истории Кубок Стэнли. Общественность поддерживает их, люди в городах украшают улицы. «Флорида», например, пригласила таких звёзд, как Яромир Ярг и Майк Тайсон. Создается отличный ажиотаж. Игры в любом случае будут бескомпромиссными.

У «Флориды» невероятное большинство, но «Вегас» мне кажется более сбалансированной и монолитной командой. Он не так давно играл в финале, поэтому я делаю ставку на него», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

«Вегас» ведёт в серии со счётом 1-0. Второй матч финала плей-офф НХЛ состоится в Парадайсе в ночь на 6 июня в 3:00 мск.