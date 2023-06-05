Финская федерация хоккея подозревает своего спонсора в продолжении деятельности в России

Финская федерация хоккея обратилась к одному из своих спонсоров — международной компании Mondelez, с просьбой пояснить свою деятельность в России, сообщает Ilta-Sanomat.
Как сообщило в субботу шведское агентство TT, Шведская футбольная ассоциация приостановила свою рекламную кампанию с брендом шоколада Marabou, поскольку, по данным украинских и шведских источников, владелец бренда компания Mondelez по-прежнему работает в России.
«Мы отправили запрос в Швецию, потому что в Финляндии больше нет контактного лица. Посмотрим, что получим в ответе на наш запрос, а потом примем решение. К таким вопросам нужно подходить крайне серьёзно. Когда мы получим отчёт, мы примем решение о продолжении сотрудничества», — заявил менеджер по маркетингу финской хоккейной федерации Ласси Рёнккёнен.
В ноябре прошлого года Финская федерация хоккея подписала соглашение о сотрудничестве с Marabou на сезоны 2022–2025 годов.
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