Гомоляко рассказал о ситуации с подписанием легионеров «Металлурга»

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о работе по подписанию легионеров в магнитогорский клуб.

«Сейчас на столе целая стопка бумаг с информацией об игроках, с которыми мы ведём переговоры. Много североамериканцев, которые будут ждать вплоть до середины июля предложений от клубов Национальной хоккейной лиги, и по итогам их рассмотрения думать о выступлении в КХЛ.

С Тайненом мы разговаривали ещё два года назад, но тогда это ни к чему не привело, поэтому сейчас он не входит в сферу наших интересов, равно как и Рокко Гримальди, так что информация из некоторых СМИ не соответствует действительности – мы общаемся с другими хоккеистами.

С европейскими чемпионатами всё гораздо сложнее, почти все переговоры бесперспективны в силу известных обстоятельств. Вроде бы получилось договориться с одним чешским игроком, но затем он отказался от контракта.

На связи и с Филиппом Майе, он тоже ждёт предложений из НХЛ и их условий, после чего и будет принимать решение», — цитирует Гомоляко сайт «Металлурга».

Ранее Гомоляко рассказал про обмен Николая Голдобина в «Спартак» на Данилу Квартальнова.