Главный тренер «Флориды» назвал причину замены Бобровского в финальном матче Кубка Стэнли

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис после разгромного поражения во втором матче финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2:7, 0-2) прокомментировал замену российского вратаря Сергея Бобровского, который после четырёх пропущенных шайб уступил место в воротах своему сменщику Алексу Лайону.
«Мы можем играть лучше перед нашим вратарём, он был невероятным для нас. Я убрал его со льда, чтобы он отдохнул», — сказал Морис.
При этом канадский тренер ушёл от прямого ответа на вопрос, кто из голкиперов начнёт следующий матч в стартовом составе, сказав, что у него есть время подумать.
Напомним, первый матч серии завершился победой «Вегаса» со счётом 5:2. Бобровский в первом матче финала Кубка Стэнли отразил 29 бросков из 33. Сегодня вратарь «Флориды» ушел с площадки при счёте 0:4, отразив 9 бросков из 13. Таким образом, россиянин пропустил четыре шайбы во втором матче подряд. Перед этим у него была победная серия из пяти игр.
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