Шемберг: Фазель дал Радулову вернуться в КХЛ, разрушив отношения ИИХФ с НХЛ на пару лет

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг вспомнил скандальное возвращение Александра Радулова в КХЛ в 2008 году в обход правил. Тогда россиянин выступал за «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ и покинул клуб при действующем контракте. Санкций против Радулова не последовало.

«Можно сказать, что Фазель не относился ко всем федерациям одинаково. Было два правила. Одно — для России, другое — для других стран.

Помню, у нас были очень серьёзные разговоры. Упомяну случай с Александром Радуловым. Он покинул НХЛ, несмотря на то что у него был контракт с «Нэшвиллом», и подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Это было против всех правил и соглашений, против всего. Рене Фазель позволил это, потому что ему нравились Россия и КХЛ. Это разрушило отношения между НХЛ и ИИХФ на несколько лет», — приводит слова Шемберга Sport Aktuality.