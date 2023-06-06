Генменеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло заявил о желании продлить контракт с Варламовым

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло заявил о желании продлить контракты с защитником Скоттом Мейфилдом, нападающим Пьером Энгваллем и российским голкипером Семёном Варламовым. Об этом сообщил журналист Эндрю Гросс в своём «твиттере».
Что касается форварда Зака Паризе, то Ламорелло дал понять, что продление контракта в большей степени зависит от самого игрока, который советуется с семьёй.
35-летний Семён Варламов в сезоне-2022/2023 принял участие в 23 матчах, в которых отразил 91,3% бросков и сделал два шат-аута. За «Айлендерс» российский вратарь играет с 2019 года. Также в его карьере в Национальной хоккейной лиге были выступления за «Колорадо Эвеланш» и «Вашингтон Кэпиталз». В России Варламов защищал ворота ярославского «Локомотива».
В 2006 году Семён Варламов был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта НХЛ под общим 23-м номером.
- 6 июня 2023
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