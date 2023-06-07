Нападающий «Квебека» Комаров считает, что в Канаде более силовой хоккей, чем в России

Защитник клуба Главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Квебек Рэмпартс» Всеволод Комаров видит отличия североамериканского хоккея от российского в более силовой и интенсивной игре. Россиянин стал обладателем Мемориального кубка.

«Как я приехал, мне показалось, что тренировки более интенсивные, более быстрый хоккей, сложнее выходить из зоны, так как на это мало времени. Это маленькая площадка — многое сказывается, скорости выше. Приходилось добавлять и в физике: тут более силовой хоккей, чем в России, больше силовых приёмов, особенно в плей-офф.

Я видел немало человек с майками Радулова. Болельщики тут поддерживают очень хорошо. После травмы перед плей-офф я вышел на лёд на разминку перед матчем, увидел надпись в мой адрес по-русски. Было написано что-то вроде «Мужайся!» — цитирует Комарова ТАСС.

В текущем сезоне 19-летний россиянин провёл 62 матча в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), набрав 39 (12+27) очков. В 18 играх плей-офф на его счету 8 (1+7) очков. Из россиян победителями Мемориального кубка становились выступавший за «Квебек» Александр Радулов, Андрей Локтионов и Михаил Сергачёв.